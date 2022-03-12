На Южном Урале проще всего найти работу продавцам

Проще всего найти работу в Челябинской области продавцам. К такому выводу пришли эксперты сервиса hh.ru, проанализировав региональный рынок труда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сферу продаж приходится 35% от общего числа вакансий, заявленный в феврале. При этом стремительно растет спрос на представителей строительных профессий – за год число предложений выросло в 2,5 раза.

Аналогичная ситуация отмечается в сфере «инсталляция и сервис» – спрос на специалистов по установке различного оборудования вырос на 146%.

Существенно увеличилось число вакансий для домашнего персонала и рабочих.

При этом в полтора раза сократилось количество свободных мест в страховой сфере, на 36% – в автомобильном бизнесе, на 17% – в банках.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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