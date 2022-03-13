Суточная выявляемость ковида на Южном Урале опустилась ниже тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 923 новых случая коронавируса. Среди заболевших 69 школьников.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 21 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 307 тысяч 590 инфицированных. От инфекции умерли 7 тысяч 179.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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