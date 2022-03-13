Челябинск накрыло серой пеленой

Челябинск снова накрыл густой смог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 19 часов 14 марта в городе объявлен режим НМУ. Жаловаться на едкий воздух горожане начали еще вчера вечером: першило в горле, слезились глаза. Первыми почувствовали смог жители низин.

Сегодня НМУ почувствовали жители других территорий: челябинцы выкладывают в соцсетях фотографии плотной серой дымки, висящей над городом.

Комментарий министерства экологии региона оказался предсказуем: дымка образовалась над промышленными предприятиями из-за отсутствия ветра, в жилых квартала превышения ПДК не зафиксировано. Почему горожане массово задыхаются, чихают и жалуются на едкий воздух, в ведомстве не поясняют.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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