В Челябинске увеличат число муниципальных пляжей в 1,5 раза

В Челябинске решили увеличить число муниципальных пляжей в 1,5 раза. Об этом заявили в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году в областном центре было всего три благоустроенных пляжа, контролируемых мэрией. В минувшем году их число удвоилось: официальные зоны отдыха были открыты на Первом озере (микрорайон «Чурилово» по улице Черничной и в переулке Мамина), на озере Смолино (ул. Новороссийская -79 и ул. Дачная), на Шершневском водохранилище («Городской» на ул. Худякова и в районе Изумрудного карьера).

В текущем году власти обещают уже 9 муниципальных благоустроенных пляжей. Где будут организованы 3 новых, пока не уточняется, но заявляется, что они будут готовы к 15 мая.

Напомним, на все муниципальные пляжи должен быть завезен песок, установлены теневые навесы или «грибки», кабинки для переодевания, скамейки, урны, баки, биотуалеты. Безопасность на этих участках водоемов обеспечивают матросы-спасатели, которые принимаются на работу на летний период, а также сотрудники поисково-спасательной службы Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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