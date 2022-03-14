В пригороде Челябинска в реку сливали неочищенные сточные воды

Очистные в Сосновском районе сливали в Миасс сточные воды, загрязненные сверх норматива.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки выяснилось, что ООО «Комфорт» проводило очистку сточных вод не в полной мере. В результате в реку Миасс сбрасывалась вода с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы.

Кроме того, оператор очистных не вел учет входящих и очищенных сточных вод, не провел инвентаризацию источников выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также не утвердил нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

По фактам нарушения требований природоохранного законодательства в отношении юридического лица и директора возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ. Наказание по данной статье для должностных лиц предусматривает штраф до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей штрафа либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Руководителю ООО «Комфорт» и главе Долгодеревенского сельского поселения также внесены представления с требованием о принятии мер по реконструкции очистных сооружений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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