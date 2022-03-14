В Челябинске вновь топит канализацией дом, жильцы которого три недели назад жаловались губернатору

Жители дома в Челябинске, задыхающиеся от канализационных миазмов, заявили о новых проблемах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная коммунальная авария произошла в минувшие выходные в доме №8 по улице Савина.

«Вот очередное затопление на Савина-8. Опять воняет канализацией. Вода идет прямо из стены. Всю канализационную трубу практически затопило, – рассказали жители в интернет-сообществе «Текслер, помоги». – Если так дальше будет, заполнит опять весь подвал».

Напомним, о постоянных авариях и окутывающих дом миазмах горожане рассказали в этом же сообществе 24-25 февраля. По словам челябинцев, работы по капремонту в доме были остановлены в мае прошлого года. До сих пор они не приняты. При этом в ответе министерства строительства и инфраструктуры, полученном жильцами на свое обращение, говорится о множестве нарушений при выполнении ремонта. Например, некоторые трубы заменили с отступлением от проекта, на выпусках трубопровода не сделана герметизация, в местах прохода трубопроводов через перекрытия отсутствуют гильзы и противопожарные муфты.

В фонде-регоператоре капремонта подтверждают: работы по замене труб холодного и горячего водоснабжения, водоотведения выполнены частично. Причина, как указывают представители учреждения, связана «с невозможностью их выполнения в полном объеме в соответствии с требованиями СП до решения вопроса по приведению межэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок в нормативное состояние».

Однако проблема в том, что дом аварийный, и восстановление перекрытий, как утверждают его жители, невозможно.

25 февраля региональный оператор должен был организовать дополнительное обследование инженерных систем водоотведения совместно с представителями управляющей компании и подрядной организации для уточнения причин подтопления.

Однако не прошло и трех недель, как в доме произошла очередная авария. «Ни регоператор, ни МУП ПОВВ не реагируют», – рассказали сегодня жители дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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