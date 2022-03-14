За две недели в Челябинской области зафиксировали четыре случая бешенства

В четырех районах Южного Урала объявили карантин по бешенству животных.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с 1 по 14 марта от бешенства на территории Южного Урала пали 4 животных: бездомная собака в деревне Малиновка Сосновского района, дикая лиса в деревне Большая Казакбаева Кунашакского района, домашняя собака (породы среднеазиатская овчарка) в селе Агаповка Агаповского района, домашний кот в поселке Каменная Речка Троицкого района.
Населенные пункты, где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.
С начала года зарегистрировано 13 случаев бешенства животных (5 – в январе, 4 – в феврале).
Южноуральцам напоминают, что бешенство – смертельно опасная инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. Восприимчивыми являются все виды млекопитающих, в том числе и человек.
Профилактика бешенства сельскохозяйственных и домашних животных одна – регулярная вакцинация, отмечают в ведомстве. Вакцинацию против бешенства можно сделать бесплатно в участковых ветлечебницах Челябинска в течение всего года.
Кстати, именно сейчас в Челябинске проводится месячник по вакцинации животных от бешенства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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