За две недели в Челябинской области зафиксировали четыре случая бешенства

В четырех районах Южного Урала объявили карантин по бешенству животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с 1 по 14 марта от бешенства на территории Южного Урала пали 4 животных: бездомная собака в деревне Малиновка Сосновского района, дикая лиса в деревне Большая Казакбаева Кунашакского района, домашняя собака (породы среднеазиатская овчарка) в селе Агаповка Агаповского района, домашний кот в поселке Каменная Речка Троицкого района.

Населенные пункты, где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

С начала года зарегистрировано 13 случаев бешенства животных (5 – в январе, 4 – в феврале).

Южноуральцам напоминают, что бешенство – смертельно опасная инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. Восприимчивыми являются все виды млекопитающих, в том числе и человек.

Профилактика бешенства сельскохозяйственных и домашних животных одна – регулярная вакцинация, отмечают в ведомстве. Вакцинацию против бешенства можно сделать бесплатно в участковых ветлечебницах Челябинска в течение всего года.

Кстати, именно сейчас в Челябинске проводится месячник по вакцинации животных от бешенства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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