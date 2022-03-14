На Южном Урале задержатся аномальные морозы

В Челябинской области аномальные морозы сохранятся до середины недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 15-17 марта в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Так, в ночь на вторник, 15 марта, ожидается 18-23 градуса ниже нуля, при прояснении до -28 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до -4, -9 градусов, в низинах – до -12 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду, порывами до 10 метров в секунду.

Ночью 16 марта будет -19, -24 градуса. Днем – 6-11 градусов ниже нуля.

В ночь на 17 марта синоптики обещают до 29 градусов мороза, на западе и юге области – до 19 градусов ниже нуля. Днем -2, -7, на юге – до 12 градусов ниже нуля.

Отметим, что 16 и 17 марта прогнозируется ветер неустойчивого направления, скорость его будет всего 1-6 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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