В Челябинской области вынесли приговор убийце егеря. Тело сотрудника лесхоза искали полтора года

В южноуральском районе закончился суд над мужчиной, расправившимся с егерем в 2018 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еткульский районный суд признал 41-летнего жителя Троицка виновным в убийстве егеря регионального Союза обществ охотников и рыболовов, а также в ряде других преступлений, в том числе убийстве знакомого.

Напомним, поиски пропавшего без вести егеря начались в конце ноября 2018 года. Через некоторое время его машину нашли сожженной, рядом – следы крови.

По словам жителей района, незадолго до исчезновения у егеря возник конфликт. Якобы, он задержал кого-то за нарушения. Угрозы, поступавшие мужчине, подтверждала его дочь. После исчезновения южноуральца СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Тело пропавшего нашли в лесу в мае 2020 года.

В ходе следствия выяснилось, что 28 ноября 2018 года житель Троицка забил егеря до смерти во время конфликта. Расправившись с оппонентом, южноуралец спрятал тело в лесу, а его автомобиль «УАЗ-Хантер» угнал вместе со своим братом и сжег, чтобы скрыть следы преступления.

Кроме того, в декабре 2019 года этот же мужчина на одном из перекрестков Троицка из окна автомобиля расстрелял из обреза проходившего мимо знакомого. Мужчина скончался на месте.

В итоге суд признал троичанина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, убийстве, угоне и уничтожении чужого имущества путем поджога.

Южноуральца приговорили к 12 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. В качестве возмещения морального ущерба ему придется выплатить по 1 миллиону рублей жене и дочери погибшего егеря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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