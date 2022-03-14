В минэкологии признали превышение ПДК загрязняющих веществ в челябинском воздухе

В Челябинске уже почти неделю сохраняются неблагоприятные метеоусловия, способствующие формированию смога.

Как уже сообщал «Новый День», массово жаловаться на едкий воздух горожане начали вчера утром. Но в министерстве экологии региона заявили, что смог стоит только на промышленными предприятиями, а в жилых кварталах превышения ПДК не выявлено.

Сегодня чиновники подкорректировали свои данные: «13 марта на стационарных постах и станциях контроля территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам как сероводород – в Металлургическом районе, аэрозольные частицы – в Курчатовском и Калининском районах. Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ превышены по формальдегиду в Калининском районе, аэрозольным частицам – в Курчатовском», – сообщили в ведомстве.

Сегодня ситуация мало изменилась: например, в Металлургическом районе опять фиксируется превышение ПДК по сероводороду.

Напомним, режим НМУ продлили до вечера 16 марта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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