Учеба на стройплощадке: занятия в одном из колледжей Магнитогорска проходят под непрекращающийся грохот

В негосударственном колледже управления и права в Магнитогорске студенты вынуждены посещать занятия, идущие в разгар строительных работ. Об этом сообщил родитель одного из учащихся в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», колледж построен в 2019 году. Сейчас в его здании два рабочих этажа. Но теперь строят третий, и происходит это во время учебного процесса. Занятия никто не прерывает. «Мой ребенок жалуется на звуки тракторов и постоянный шум, – рассказал горожанин. – Регулярно проходят работы на территории этого колледжа. Рядом с выходом лежат стройматериалы! Выходя из колледжа, приходится пробегать под краном, который параллельно поднимает железные блоки! Где безопасность? Что за безответственность!»

Интересно, что многие участники обсуждения возмутились позицией автора поста, заявив, что не видят ничего страшного в такой ситуации. Лишь некоторые выразили уверенность: случись на территории колледжа ЧП из-за продолжающихся параллельно занятиям строительных работ, и оппоненты автора обращения моментально изменят свою точку зрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»