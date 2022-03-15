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Вторник, 15 марта 2022, 04:25 мск

Новости Челябинск

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15 марта ожидаются следующие события – Челябинск

15.03.2022, вторник

  • 12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Суперфиналу по баскетболу 3х3, который состоится 20 марта в Челябинске (пресс-центр «Гранада Пресс»)

  • 14:30 Челябинск – Брифинг министра социальных отношений Ирины Буториной по вопросам оказания социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Луганской и Донецкой народных республик (министерство социальных отношений, ул. Воровского, 30)

  • 16:30 Челябинск – Акция «Письмо солдату»: многодетные семьи Челябинска напишут письма или сделают рисунки со словами поддержки тем, кто защищает Родину, – действующим и отставным офицерам, рядовым, ветеранам (Благотворительный фонд «Источник надежды», пр. Ленина, 61Б, второй этаж, каб. 22)

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