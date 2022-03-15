15 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16:30 Челябинск – Акция «Письмо солдату»: многодетные семьи Челябинска напишут письма или сделают рисунки со словами поддержки тем, кто защищает Родину, – действующим и отставным офицерам, рядовым, ветеранам (Благотворительный фонд «Источник надежды», пр. Ленина, 61Б, второй этаж, каб. 22)