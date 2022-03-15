Лекарств нет: южноуральцам придется менять привычные схемы лечения

Жителям Челябинской области придется менять привычные схемы лечения – в Челябинскую область перестали поступать препараты длительного применения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число жалоб южноуральцев на отсутствие жизненно важных лекарственных препаратов растет, расширяется и список недоступных медикаментов.

Сегодня в паблике «Текслер, помоги!» появились сообщения об отсутствии лекарств препаратов, применяемых при патологиях щитовидной железы и эпилепсии.

«Почему нет в аптеках препарата L-тироксин? И даже не принимают к заказу! А людям необходимо его принимать каждый день!», – пишут южноуральцы.

«Сегодня все аптеки обошла в поисках Эутирокса. В интернете тоже нет для заказа. Что-то будет решаться по этому вопросу и когда?»

«В аптеках Челябинской области отсутствует препарат Финлепсин, прием которого нельзя прерывать. Когда можно надеяться на появление Финлепсина в аптеках области?»

Оказалось, что на появление этих препаратов надеяться не стоит:

«По данным производителя «Финлепсин» (Польша), поставка препарата на территорию Российской Федерации приостановлена с декабря 2021 года и на данный момент не планируется.

Препараты «L-Тироксин» и «Эутирокс» импортного производства (Германия) не поступают на территорию Челябинской области», – сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области и посоветовали южноуральцам обратиться к лечащим врачам для замены лекарств подходящим аналогом, а также походить по аптекам – «остатки препарата имеются в наличии в некоторых аптеках региона».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»