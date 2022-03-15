На Урале начальник почтового отделения год таскала деньги из кассы для выплаты кредита

В Кизильском районе начальник отделения почтовой связи осуждена за присвоение средств работодателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кизильский районный суд признал начальника отделения почтовой связи виновной в мошенничестве.

Женщина руководила отделением почтовой связи «Полоцкое» Магнитогорского почтамта, когда ей пришло в голову, что с полученным кредитом можно рассчитаться, не отвлекая для этого собственные средства. С апреля 2020 по май 2021 года она вносила в сводно-денежный отчет ложные сведения о поступлении в кассу денег за проданный товар, а сама тратила их на выплату займа. За год сотрудница почты присвоила таким образом 174 тысячи рублей.

За время следствия и суда женщина полностью возместила предприятию причиненный ущерб и признала свою вину. Суд учел также в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие у нее судимости и воспитание ею несовершеннолетнего ребенка, приговорив к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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