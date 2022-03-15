Школьник, развлекаясь без родителей, едва не превратился в факел

В Копейске едва не сгорел ребенок, развлекавшийся в квартире без родителей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел накануне, 14 марта, в Копейске.
Пожар вспыхнул вечером в многоквартирном жилом доме по улице Кожевникова. По предварительным данным, во время ЧП в квартире, где начался пожар, находился восьмилетний школьник. Его родителей дома не было. Мальчик решил поиграть с керосином и спичками, в итоге одежда на нем загорелась.
Испуганный школьник выбежал на лестничную площадку и стал звать на помощь. Один из соседей не растерялся и успел накрыть ребенка одеялом, потушив огонь. Помощь пожарных не потребовалась – возгорание ликвидировали до прибытия подразделений.
Юного копейчанина госпитализировали в больницу с ожогами.
В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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