Уральские металлурги меняют агломашины

ММК приступил к замене агломашин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в агломерационном цехе ММК ведутся пуско-наладочные работы на обновленной агломашине №12 аглофабрики №3.

С пуском в 2019 году аглофабрики №5 ПАО «ММК» смогло вывести из эксплуатации устаревшую аглофабрику №4. Следующим этапом модернизации планируется замена всех работающих на ММК агломашин аглофабрик №2 и №3.

Контракт на поставку агломашины №12 аглофабрики №3 был заключен в мае 2021 года. Оборудование изготовили предприятия Группы УЗТМ-КАРТЭКС – ПАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург) и ООО «Уралмаш-Горное оборудование» (Орск). Пуск новой машины позволит заменить устаревшее оборудование, увеличить производство агломерата, снизить расход газа.

На новой агломашине увеличен слой шихты, также смонтированы рыхлители для обеспечения газопроницаемости.

Следующая на замену – агломашина №11 аглофабрики №3, после чего планируется заменить оставшиеся девятую и десятую машины и пять старых агломашин аглофабрики №2. Программа модернизации аглоцеха рассчитана до 2025 года.

Агломерационное производство ПАО «ММК» в настоящее время состоит из 3 аглофабрик (№2, №3 и №5). По итогам минувшего года ММК вышел на рекордный в постсоветский период уровень выпуска агломерата – 11,4 миллиона тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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