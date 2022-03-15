Силовики нагрянули домой к замначальника УЖКХ Златоуста

В Златоусте проходят обыски у заместителя руководителя управления ЖКХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 15 марта, сотрудники силовых структур оцепили подходы к подъезду многоквартирного дома, где находится квартира заместителя начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Златоуста Владимира Горбунова.

Известно, что обыск проходит непосредственно в квартире чиновника.

Ранее, 4 марта, оперативно-следственные мероприятия прошли на рабочем месте Горбунова в мэрии Златоуста. В ходе обысков изъяли большое количество документов. По информации городских властей, заявивших о готовности оказывать всяческое содействие следствию, силовиков интересовали материалы, связанные с муниципальными контрактами 2020 года по благоустройству.

Челябинск, Виктор Елисеев

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