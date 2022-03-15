На Таганае завершили поиски пропавшего туриста

На Таганае нашли туриста, пропавшего больше недели назад.

Как уже сообщал «Новый День», 21-летний молодой человек приехал на Южный Урал из Перми. Совершал одиночные походы по маршрутам национального парка. 7 марта около 8 утра из приют «Гремучий ключ» он отправился в очередную экспедицию и с тех пор к своей палатке не возвращался.

Искать его начали еще вечером 7 марта – сначала спасатели Златоустовского отряда ПСС. 10 марта подключили волонтеров.

Сегодня поиски завершились.

«Спасатели дежурной смены обнаружили тело юноши на северо-восточном склоне горы Круглица. Причина гибели и обстоятельства произошедшего будут установлены соответствующими органами в ходе проведения расследования», – сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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