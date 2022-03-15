«Стартап» не задался: южноуральца задержали за обман покупателей на 2 миллиона рублей

В Южноуральске полиция задержала подозреваемого в серии мошенничеств на сумму более 2 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с заявлениями о мошенничестве жители региона начали обращаться в межмуниципальный отдел полиции «Южноуральский» в марте этого года.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и познакомились с предприимчивым жителем Увельского района. 28-летний безработный рассказал, что помог нескольким своим знакомым купить строительные материалы и бытовую технику со значительной скидкой.

Слава об «удачливом и нежадном бизнесмене» быстро разнеслась по региону, и к молодому человеку потянулись клиенты в надежде сделать покупки по ценам, значительно уступающим магазинным. Пожелания были самыми разными, что отнюдь не смущало «стартапера». Мужчина набрал заказов, заключил договоры на приобретение мотоцикла, кровати, метизов, водонагревателя, листов профнастила, досок, компьютерной техники, взял с покупателей предоплату.

Что произошло дальше – выясняет теперь следствие. То ли южноуралец не рассчитал свои силы и бизнес-таланты, то ли был загипнотизирован появившейся на его счете семизначной суммой, а может, с самого начала не намеревался ничего делать. Так или иначе, но заказы клиентов он так и не выполнил. А деньги потратил на себя.

В результате провала «ритейл-стартапа» пострадали 10 южноуральцев. Жители Коркино, Еманжелинска, Южноуральска и Челябинска лишились в общей сложности более 2 миллионов рублей.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ. По каждой из частей ему грозит лишение свободы на срок до 5-6 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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