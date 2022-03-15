В Челябинске огласили приговор мошеннику-адвокату, обещавшему клиенту помочь вернуть грузовик

Адвокат из Башкирии получил 2,5 года колонии за аферу с уликами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал адвоката из Башкирии виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

Судом установил, что в период с февраля по март 2021 года член Адвокатской палаты Республики Башкортостан предложил собственнику грузового автомобиля и полуприцепа, изъятых в рамках расследования уголовного дела, помощь в скорейшем возврате имущества. Свои услуги юрист оценил в 350 тысяч рублей. При этом он прекрасно понимал, что выполнить свое обещание не сможет.

Поверив адвокату, предприниматель передал ему в качестве аванса 50 тысяч рублей. При получении оставшихся 300 тысяч рублей юриста задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил адвоката-мошенника к двум годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года 6 месяцев. Он взят под стражу в зале суда.

Исковое заявление бизнесмена о возмещении материального ущерба в 50 тысяч рублей удовлетворено в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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