В пригороде Челябинска 88-летняя пенсионерка повисла на карнизе третьего этажа

В Копейске 88-летняя женщина выпала с балкона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Копейского пожарно-спасательного отряда, инцидент произошел сегодня, 15 марта, в центре Копейска.

«Сегодня утром на центральный пункт пожарной связи 6 пожарно-спасательного отряда по системе 112 поступило сообщение о том, что в многоэтажном доме по адресу проспект Победы требуется помощь пожилой женщине», – рассказали представители спасателей.

К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь. По прибытии спасатели обнаружили пожилую женщину, которая выпала с балкона на третьем этаже и зацепилась за карниз.

Пока одни пожарные устанавливали трехколенную лестницу, их коллеги открыли дверь в квартиру, чтобы туда смогли попасть медики. 88-летнюю пенсионеру сняли с карниза и доставили в жилище, где ей оказали медицинскую помощь.

В данный момент обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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