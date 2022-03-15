В Челябинской области полиция задержала четыре автобуса, разъезжавших с неисправными тормозами

На Южном Урале за два дня выявили более полутысячи нарушений, совершенных водителями автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за два дня проведения профилактической акции «Автобус» сотрудники Госавтоинспекции выявлено более 530 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.

Так, 96 водителей имели неисправности либо находились в состоянии, при котором эксплуатация запрещена, в 28 не было тахографов, 32 транспортных средства передвигались с нарушением правил перевозки пассажиров.

16 водителям придется отвечать за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности. Также выявлено 36 автобусов, не прошедших технический осмотр.

Четыре автобуса инспекторы ГИБДД были вынуждены направить на специальную стоянку из-за неисправных тормозов и рулевого управления.

Кроме того, к административной ответственности привлечено 23 должностных лица, внесено 12 представлений об устранении нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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