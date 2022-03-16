16 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16:30 Челябинск – Акция «Письмо солдату»: многодетные семьи Челябинска напишут письма или сделают рисунки со словами поддержки тем, кто защищает Родину, – действующим и отставным офицерам, рядовым, ветеранам (школа семейного типа «Родник», ул. Энгельса, 44Б)