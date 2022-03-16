16 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16.03.2022, среда
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как получить новую выплату на детей в 2022 году» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – круглый стол «Фейки и паника населения» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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14:00 Челябинск – Межрегиональная научно-практическая конференция «Участники Отечественной войны, Бородинского сражения и Заграничных походов русской армии 1812-1814 годов, призванные с территории современных Челябинской и Курганской областей» (ТРК «Гагарин Парк», ул. Труда, 183)
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16:30 Челябинск – Акция «Письмо солдату»: многодетные семьи Челябинска напишут письма или сделают рисунки со словами поддержки тем, кто защищает Родину, – действующим и отставным офицерам, рядовым, ветеранам (школа семейного типа «Родник», ул. Энгельса, 44Б)
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