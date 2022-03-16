Основной собственник ММК попал под санкции ЕС

Основной владелец ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» миллиардер Виктор Рашников вошел в четвертый санкционный список Евросоюза, озвученный вчера, 15 марта.

«Виктор Рашников – ведущий российский олигарх, владелец и председатель правления директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). ММК является одним из крупнейших налогоплательщиков России. В последнее время возросла налоговая нагрузка на компанию, в результате чего стало значительно больше поступлений в российский государственный бюджет. Таким образом, он является ведущим российским бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации», – поясняют позицию чиновников ЕС в официальном журнале Евросоюза.

Напомним, бизнесменам, чиновникам и политикам, попавшим в санкционный перечень, запрещено въезжать на территорию ЕС и пересекать транзитом европейские страны. Кроме того, у них заморожены все активы, находящиеся в Европе.

Впрочем, свой главный актив предприниматель вывел из-под удара две недели назад. 28 февраля зарегистрированное в Магнитогорске ООО «Альтаир» выкупило 79,76% акций ПАО «ММК» у компании Mintha Holding Limited (Республика Кипр). Конечным бенефициаром обеих компаний является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Остальные 20,24% акций ММК находятся в свободном обращении.

Комментируя изменение в структуре собственников, в пресс-службе компании заявили, что «решение о реструктуризации было принято с учетом снижения привлекательности Кипра с точки зрения владения и управления российскими инвестициями, а также в целях использования созданных в России преимуществ в сфере корпоративного регулирования и существующих в РФ юридических и инвестиционных норм, действующих в отношении российских юридических и физических лиц».

Вместе с тем, в ПАО ММК признали, что при совершении сделки были также приняты во внимание «фактические обстоятельства, возникшие на финансовом и фондовом рынках» после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Челябинск, Виктор Елисеев

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