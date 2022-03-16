Закрывают центр челябинского андеграунда «Клоповник»

В Челябинске закрывается центр современного искусства «Клоповник».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арт-пространство в бункере Дома Печати в центре Челябинска открылось осенью 2019 года. Организаторы ставили перед собой цель сделать челябинскую культуру очевидной челябинцам и тем, кто живет в других городах и странах, показать, что в Челябинске есть зачем оставаться и жить творческому человеку, а также создать в Челябинске музей соучастных практик – где можно было бы знакомиться с современным искусством, принимать участие в создании творческих проектов.

«Клоповник» объявили пространством свободного самовыражения, где возможно осуществить любые идеи. В Центре проводились всевозможные выставки, лекции, мастер-классы, вечеринки, перформансы, дискуссии. «Клоповник» считался центром челябинского андеграунда.

И теперь он прекращает существование: «Сейчас мы закрываемся, потому что больше не видим способов устойчиво обеспечивать своё помещение и пути для своего развития в сложившейся ситуации. Мы обязательно вернемся, но жизнь пока не даёт предположить когда», – говорится в сообщении организаторов центра, распространенном в соцсетях.

Последнее мероприятие в «Клоповнике» пройдет в субботу, 19 марта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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