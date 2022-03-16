ФСБ уничтожила налаженный канал сбыта «синтетики», связывавший Челябинскую область и юг России

Контрразведчики Южного Урала и Кубани ликвидировали нарколабораторию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков удалось ликвидировать после того, как контрразведчики задержали на южноуральской трассе автомобиль, перевозивший мефедрон.

Их соучастников, организовавших производство наркотиков, задержали при облаве на нарколабораторию в Краснодарском крае.

Произведенный в подпольной лаборатории мефедрон наркодельцы сбывали через созданный ими интернет-магазин. Организовал производство и дилерскую сеть гражданин Украины.

В результате оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 45 килограммов наркотического средства, химическое оборудование и реагенты, ликвидирована лаборатория по производству наркотиков.

Следственным органом УФСБ России по Челябинской области в отношении пятерых участников группировки возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Все они заключены под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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