В Магнитогорске в двух домах после капремонта «потеряли» старые лифты

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело о краже демонтированного в ходе капитального ремонта лифтового оборудования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с заявлением о пропаже лифтов в надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска обратился директор управляющей компании ООО «Жилищный аргумент».

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что весной 2021 года в двух многоквартирных домах провели работы по замене лифтов.

Согласно предоставленному Региональным оператором капремонта акту, демонтированное лифтовое оборудование массой свыше 4,5 тонн на сумму свыше 66 тысяч рублей подрядчик передал представителям собственников домов. Вместе с тем, указанные в документах жители заявили, что ни самого оборудования, не денег, равных стоимости металлолома, не получали. И где находится демонтированное оборудование, они не знают.

Материалы прокурорской проверки были направлены в отдел полиции «Правобережный» УМВД по Магнитогорску, где возбудили уголовное дело по признакам кражи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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