В Челябинске перед судом предстанут два водителя, поделившиеся своими машинами с автоподставщиками

В Челябинске в суд направили уголовное дело в отношении двух участников инсценированных ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников автоподстав.

В 2016-2018 годах в Челябинске действовала крупная группировка автоподставщиков. Всего на их счету более 70 преступлений в сфере страхования.

Участники сообщества подстраивали столкновения автомашин на дорогах города. Автомобили для инсценировки и водительские права аферисты брали у знакомых молодых людей, выплачивая им за это вознаграждение. После инсценировки дорожной аварии мошенники обращались в ГИБДД и страховые компании, предоставляя ложные сведения об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий и их участниках.

В ходе расследования действий автоподставщиков уголовное дело в отношении номинальных участников инсценированных ДТП выделили в отдельное производство.

Двое челябинцев как раз и были одними из таких номинальных участников. По версии следователей, они передали мошенникам свои машины и водительские удостоверения, после чего другие участники группировки обратились в страховую компанию, где получили в качестве страховой выплаты около 595 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»