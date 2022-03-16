Продажи продуктов длительного хранения в торговых сетях выросли в полтора раза

Динамика продаж продуктов и товаров повседневного спроса в торговых сетях выросла вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у российских ритейлеров за первую неделю марта (с 28 февраля по 6 марта) выросли более чем вдвое. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на NielsenIQ.

Так, продажи FMCG (товаров повседневного спроса) в розничных сетях выросли на 7,5% в натуральном выражении и на 18,3% в деньгах год к году.

Лидерами роста стали продукты длительного хранения (сахар, крупы, консервы и проч.), спрос на которые вырос на 46% год к году, и бакалея (рост почти на 50%).

Кофе и чай жители России стали покупать на 23% чаще. Почти так же (на 22%) выросли продажи товаров для ухода за собой и безалкогольных напитков.

Если говорить о различных форматах торговли, наиболее существенно сопоставимые продажи в деньгах выросли в магазинах «у дома» – на 19-24% против 12% роста в обычное время. На 12-16% больше, чем неделю назад, продали продуктов и FMCG дискаунтеры (обычно рост составлял 5-6%).

Взбодрились и гипермаркеты с супермаркетами, еще в феврале фиксировавшие падение недельных продаж. С началом марта продажи в гипермаркетах увеличились в денежном выражении на 7-12%. В супермаркетах эта цифра подросла на 6-7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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