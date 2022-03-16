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Среда, 16 марта 2022, 16:22 мск

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Главу Еманжелинского района выбрали из трех чиновников

Евгений Светлов сохранил должность главы Еманжелинского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Собрание депутатов Еманжелинского района подавляющим большинством голосов утвердило в должности руководителя муниципалитета действующего главу Евгения Светлова.

Напомним, на конкурс по избранию главы района заявились пятеро кандидатов: юрисконсульт администрации Еманжелинска Нурлан Кинибаев, предприниматель Евгений Райс, действующий глава района Евгений Светлов, машинист-инструктор локомотивных бригад дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» Иван Цивилев и вице-мэр Еманжелинска Андрей Энтин.

В финал прошли лишь три чиновника: кандидатуры Райса и Цивилева конкурсную комиссию не устроили.

В итоге 17 из 18 депутатов районного парламента проголосовали за действующего главу муниципалитета Евгения Светлова. Это будет его второй срок на посту руководителя района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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