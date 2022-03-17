17 марта ожидаются следующие события – Челябинск

17.03.2022, четверг

10:00 Челябинск – Общественно-политическая онлайн-лекция о событиях, вызвавших необходимость проведения специальной военной операции на Украине (исполком Общероссийского Народного фронта, ул. Цвиллинга, 20)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция по вопросам информационной безопасности (пресс-центр «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Круглый стол Общественной палаты Челябинской области «Состояние и перспективы развития туризма на курорте Кисегач» (Южно-Уральский аграрный университет, пр. Ленина, 75, пятый этаж, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Уральские самоцветы» (спорткмоплекс «Метар-спорт», ул. Черкасская, 1)

18:00 Челябинск – Генеральный прогон премьерного спектакля «Сын» (17:20 – пресс-подход с режиссером и артистами Камерного театра) (Челябинский Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

18:30 Челябинск – Мастер-класс по рисунку сангиной «Старая книга» в рамках интерактивной семейной выставки-игры «КнигаКвест» (Музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А, второй этаж)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»