Зима на Урале начала сдавать позиции

Зима на Урале начала сдавать позиции: в регионе теплеет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня в ряде районов Челябинской области столбики термометров не опустятся ниже -2, в низинах все еще холодно – до -11. Грядущей ночью возможны морозы до -23, но в пятницу днем максимально низкая температура составит -7 градусов Цельсия.

В выходные столбики термометров приблизятся к нулю, а на следующей неделе ожидается переход в плюсовую зону.

Но на бурную весну надеяться не стоит: согласно долгосрочному прогнозу, в течение апреля дневные температуры вряд ли поднимутся выше +10 градусов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»