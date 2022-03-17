Челябинцам напомнили о льготах при проезде в общественном транспорте

В региональной КСП напомнили о льготах при проезде в общественном транспорте в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, полный перечень льгот на проезд в общественном транспорте сотрудники ведомства сформировали после многочисленных обращений к ним, участившихся с началом транспортной реформы в агломерации, формирующейся вокруг областного центра.

По данным КСП, на данный момент бесплатный проезд в общественном транспорте предусмотрен для:

инвалидов и участников Великой Отечественной войны (1 сопровождающий инвалидов I и II группы по зрению из данной категории);

инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий (1 сопровождающий инвалидов I и II группы по зрению из данной категории);

учащихся общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей (до 18 лет включительно);

вдов умерших (погибших) лиц, получающих пенсии по потере кормильца, достигших возраста 55 лет, не вступивших в повторный брак.

50% от действующего тарифа имеют право платить:

граждане, не достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), которым установлена страховая пенсия, размер которой ниже величины прожиточного минимума, и не пользующихся мерами социальной по федеральному и областному законодательству;

граждане, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), проживающих на территории города Челябинска и не пользующихся мерами социальной поддержки по федеральному и областному законодательству.

Тарифы «220 рублей в месяц (не более 15 поездок в месяц)" или «450 рублей в месяц (неограниченное количество поездок)" предусмотрены для:

ветеранов труда;

ветеранов военной службы;

реабилитированных лиц;

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

ветеранов труда Челябинской области.

Для получения льгот необходимо получить социальную транспортную карту, обратившись в пункты выдачи и пополнения или в многофункциональный центр с документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, с 1 марта по 30 июня в общественном транспорте Челябинска можно проехать за 17 рублей. Акция распространяется на поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах Челябинска, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты проезда (валидаторами), и действует только при расчете картой «Мир», загруженной в одно из мобильных платежных сервисов: Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»