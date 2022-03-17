Магнитогорец ответит в суде за гибель соседки при взрыве газового баллона

В Магнитогорске в суд направили уголовное дело о взрыве газа в жилом доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, а также уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.

По версии следствия, 10 сентября прошлого года молодой человек принес в свою комнату в коммуналке дома по улице Вайнера в Магнитогорске 40-литровый автомобильный газовый баллон. В тот же день из балона в помещение начал просачиваться газ. В моменту, когда кто-то зажег огонь, газа оказалось достаточно для взрыва.

В огне начавшегося после взрыва пожара погибла 59-летняя жительница дома.

Кроме того, огонь причинил серьезный ущерб зданию и вещам, принадлежащим его жителям. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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