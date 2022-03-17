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Четверг, 17 марта 2022, 14:38 мск

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Уральские металлурги представят продукцию на одном из ключевых экспортных рынков

ММК представит свою продукцию на одном из ключевых экспортных рынков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания станет участником 12-й международной выставки металлургии и металлообработки Metal & Steel Middle East-2022, которая пройдет в Каире с 17 по 19 марта.

Египет – одна из ключевых стран Ближневосточного региона, который является приоритетным экспортным рынком для ПАО «ММК». В 2021 году отгрузка металлопродукции Магнитки в Арабскую Республику Египет составила 175 тысяч тонн – третий результат среди внешнеторговых партнеров комбината в дальнем зарубежье. Всего же в прошлом году ММК поставил в страны Ближнего Востока свыше 1,4 миллиона тонн металлопродукции – половину всех экспортных поставок комбината.

На стенде ПАО «ММК» на Metal & Steel Middle East-2022 посетители смогут познакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Гостям выставки будут представлены выпускаемые Магниткой горячекатаный и холоднокатаный рулонный прокат, сортовой прокат и прокат с покрытиями.

Международная металлургическая выставка Metal & Steel Middle East проходит ежегодно с 2010 года и является одним из крупнейших в регионе Ближнего Востока и Африки форумов в сфере металлообработки, металлургии и металлоторговли. Выставка также служит платформой для деловых встреч и контактов с поставщиками сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из стали, оборудования и технологий для производства и обработки черных металлов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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