Руководителя аппарата южноуральских омбудсменов меняют после обысков

В Челябинске подала в отставку глава аппарата омбудсменов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 марта, руководитель аппарата уполномоченных Челябинской области Татьяна Осипова работает в должности последний день.

Чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию. В настоящее время решается вопрос о том, кто будет исполнять обязанности главы подразделения, обеспечивающего работу региональных омбудсменов.

Напомним, в 20-х числах февраля этого года прошли следственные действия в объединенном аппарате уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, детского омбудсмена Евгении Майоровой и уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Гончарова.

Саму Татьяну Осипову после обыска в ее кабинете пригласили в следственный комитет. Ряд источников предположил, что силовиков могла заинтересовать информация о возможных хищениях денежных средств. Однако дальнейшего развития история не получила.

Единый аппарат трех региональных омбудсменов был создан в 2015 году. Эта структура отвечает за обеспечение деятельности уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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