Замминистра здравоохранения Челябинской области не отпустили из СИЗО

Высокопоставленный чиновник Челябинской области пытался выйти из СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, заместитель министра здравоохранения региона Александр Кузнецов не смог оспорить решение Тракторозаводского районного суда Челябинска об избрании ему в качестве меры пресечения содержания под стражей.

Напомним, чиновника задержали 18 февраля этого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, а также мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По версии следствия, замминистра способствовал заключению государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов на общую сумму 141 миллион рублей. Несмотря на завышенную стоимость оборудования, чиновник настоял на оплате контрактов. В итоге ущерб региональному бюджету превысил 63 миллиона рублей.

Районный суд отправил челябинца в следственный изолятор до 18 апреля. Но защита высокопоставленного чиновника опротестовала это решение, настаивая избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе в виде домашнего ареста.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, выступил против апелляции, заявив, что замминистра может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на соучастников, свидетелей или иным способом воспрепятствовать производству по делу.

Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора и оставил постановление суда без изменения, апелляционные жалобы защитников без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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