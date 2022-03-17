Бюрократия vs производство: в Челябинске составили рейтинг районов по размеру зарплаты

В Челябинске составили рейтинг районов города по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников на предприятиях в 2021 году. На первом месте оказалась территория сосредоточения чиновников и силовиков, на последнем – промышленный район.

Рейтинг составил telegram-канал «Глав. Индекс» на основе данных Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области. Но не были учтены зарплаты работников в субъектах малого предпринимательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самые высокие зарплаты зафиксированы в Центральном районе – 52 тысячи 721 рублей (рост за год на 6,9%).

На втором месте Советский район – 52 тысячи 206,8 рублей (рост за год на 7,7%).

Замыкает тройку лидеров Ленинский район – 50 тысяч 383,6 рублей (рост за год на 4,6%).

Далее следуют:

Тракторозаводский район – 49 тысяч 916,6 рублей (рост за год на 12,1%);

Курчатовский район – 48 тысяч 042,3 рублей (рост за год на 12,5%);

Калининский район – 47 тысяч 466,7 рублей (рост за год на 9,9%);

Замыкает рейтинг Металлургический район – 44 тысячи 977,9 рублей (рост за год на 10,7%).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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