В Чебаркуле начальник паспортного стола присвоила чужую квартиру

В Челябинской области экс-начальника паспортного стола отправили в колонию за присвоение муниципальной квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульский городской суд признал 69-летнюю пенсионерку виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2002 году женщина узнала, что жильцы выезжают из квартиры в Чебаркуле, относившейся к фонду военных городков. Выкупив у прежних хозяев ордер, она поселилась в помещении, не имея на то законных оснований. После чего двинулась к заветной цели: присвоить жилище себе.

Внести в свой паспорт данные о регистрации в квартире ей было не сложно: горожанка работала начальником паспортного стола. Правда, в 2011 году за внесение в документ ложных сведений ее привлекли к уголовной ответственности. Но и после этого она не освободила квартиру. А в 2016 году приватизировала жилое посещение. По оценке следователей, ущерб Чебаркульскому городскому округу от действий аферистки превысил 1 миллион рублей.

Суд приговорил мошенницу к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»