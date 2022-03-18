18 марта ожидаются следующие события – Челябинск

09:00 Челябинск – Пресс-тур на тему ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) второго ребенка (пресс-подход к министру социальных отношений Ирине Буториной и отъезд от министерства социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)