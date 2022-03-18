18 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18.03.2022, пятница
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09:00 Челябинск – Пресс-тур на тему ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) второго ребенка (пресс-подход к министру социальных отношений Ирине Буториной и отъезд от министерства социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)
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10:00 Челябинск – Выдача компонентов для флеш-мониторинга пациентам с сахарным диабетом первого типа и обучение по работе с новыми аппаратами (Челябинская областная детская клиническая больница, ул. Блюхера, 42А)
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10:00 Челябинск – Открытие выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинском государственном музее изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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12:00 Челябинск – Торжественное закрытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», объявление победителя (Дворец пионеров и школьников, Свердловский пр., 59, театральный корпус)
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Соцсети на госслужбе» (пресс-центр «Гранада-Пресс»)
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13:00 Челябинск – Концерт «Крымская весна» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, главная сцена)
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