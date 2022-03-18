Движение по проспекту Ленина в Челябинске закроют до 22 часов

Сегодня вечером в Челябинске закроют автомобильное движение по проспекту Ленина.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской ГИБДД, ограничения будут связаны с концертом «Крымская весна», посвященным 8-годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России.

С 16 до 22 часов нельзя будет проехать на автомобиле по проспекту Ленина от Цвиллинга до Красной, а также по улице Воровского – от Тимирязева до проспекта Ленина. Запрет распространяется и на маршрутки.

Муниципальный общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Напомним, сегодня до 15 часов закрыто движение по улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка; по улице Энтузиастов – от проспекта Ленина до Коммуны, а также 1-й и 2-й Институтские переулки.

Челябинск, Павел Зварзин

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