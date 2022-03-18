Теперь – точно: арктические воробьи подтвердили приход весны

Арктические воробьи поднялись в тундру Таганая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в середине марта на Дальнем Таганае объявились пуночки.

Эти птицы небольшого размера обитают даже в арктических пустынях и на ледяных куполах полярных ледников, а потому в народе их прозвали «снежными подорожниками» и «арктическими воробьями».

«Зимой эти представители отряда Воробьинообразных предпочитают «спускаться» в тайгу, их можно встретить у дорог и окраин поселений. На Таганае пуночки были замечены на плесах горных рек и по берегам лесных водоемов, а также в курумниках, окружающих с северо-запада Киалимский кордон», – рассказали представители заповедника.

Прилет «снежных подорожников» на Дальний Таганай, чей климат приравняли к арктическому, говорит о том, что на Южный Урал, действительно, пришла весна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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