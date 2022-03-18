В Челябинской области «Ростелеком» заплатит 100 тысяч рублей за непрошенный звонок

Челябинские антимонопольщики оштрафовали ПАО «Ростелеком» за ненадлежащую рекламу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, поводом для проверки действий телеком-оператора в регионе стала жалоба жителя области на звонок из компании.

По словам южноуральца, ему позвонил представитель «Ростелекома» и сообщил: «… Мы вам можем предложить интернет со скоростью 190 мегабит в секунду, что, возможно, в три раза больше, чем у вас есть…».

При этом компания в ходе разбирательства не смогла доказать, что пожаловавшийся в ФАС мужчина давал согласие на получение им рекламных сообщений и звонков от оператора. Объяснение же представителей компании, что «Ростелеком» не давал поручений своим сотрудникам о рекламировании услуг связи по номеру, с которого поступил рекламный звонок, показалось антимонопольщикам недостаточным.

Теперь ПАО «Ростелеком» должно заплатить штраф в 100 тысяч рублей за рекламный телефонный звонок абоненту без получения его предварительного согласия

Челябинск, Виктор Елисеев

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