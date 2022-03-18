Они ушли, но не уходят: ряду западных брендов придется остаться в России

Многие западные бренды, работающие по договорам франшизы, остаются на российском рынке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американская сеть фаст-фуда Burger King объявила об уходе из РФ, однако практически всеми 800 ее российскими ресторанами управляют франчайзи.

В аналогичной ситуации оказалась британская сеть магазинов одежды Marks&Spencer, имеющая 48 точек в крупных городах – во всех странах Восточной Европы брендом управляет турецкая компания FIBA. Правда, новых коллекций в них не буде, но закрыть магазины не получиться.

«Как правило, договоры франшизы заключаются на долгий срок (около 10 лет). Разорвать такие контракты, заключенные в соответствие с британским правом, почти невозможно, – пишут «Акценты». – В противном случае западные владельцы брендов будут обязаны заплатить российским комиссионерам гигантскую неустойку».

По этой же причине продолжат работать и крупные отели – такие как британский Intercontinental, американский Marriott или французские Novotel и Ibis. Все они находятся под управлением сторонних компаний-франчайзи. Единственный шаг, на который пошли Marriott и Novotel, – не строить в России новые отели.

Вместе с тем, в Томске, где планировалось строительство четырех- и пятизвездочного Marriott, от этих планов отказываться не спешат: подготовительные работы продолжаются, стройку собираются начать в апреле.

Москва, Игорь Юров

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