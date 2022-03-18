Жители России пересаживаются на велосипеды и самокаты

Жители России пересаживаются на средства индивидуальной мобильности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спрос на велосипеды и самокаты вырос в 3 – 7,5 раз.

По данным крупнейшего маркетплейса России Wildberries, с 13 февраля по 13 марта было куплено механических самокатов на 198% больше, чем за аналогичный период прошлого года, электросамокатов – на 235%, велосипедов – на 657% (трехколесных – на 309%).

При этом отмечается, что, в отличие предыдущих лет, когда предпочтение отдавали городским моделям, пальму первенства перехватили горные велосипеды и трюковые самокаты.

Растет интерес к скейтбордам и роликам – их купили соответственно на 72% и 184% больше, чем в прошлом году.

Однако стоит отметить, что соответствующая инфраструктура в России развивается очень медленно, поэтому любители средств индивидуальной мобильности по большей части вынуждены делить проезжую часть с автомобилистами или тротуары с пешеходами, а это ведет к происшествиям и конфликтам. И с ростом числа велосипедистов и самокатчиков напряженность усиливается.

Например, в минувшем году в Санкт-Петербурге и Челябинске жители активно требовали запретить электросамокаты, которые заполонили улицы.

Решить проблему могли бы сети велодорожек, однако процесс их создания во-первых, небыстрый, во-вторых, дорогой (1 км велодорожки стоит 10- 15 млн). Поэтому даже при разработке велоинфраструктуры во многих городах отдают предпочтение совмещенным велопешеходным дорожкам – они на порядок дешевле, правда, разрешить конфликт не помогают.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»