19-21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Пресс-конференция по текущему положению рубля с финансовым советником, генеральным директором «Академии финансов и биржи», экспертом в области управления личным капиталом и инвестициями Игорем Файнманом (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)