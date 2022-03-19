19-21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

19.03.2022, суббота
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10:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия фестиваля адаптивных единоборств (дворец спорта «Надежда», ул. Марченко, 28)
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10:00 Челябинск – Ежегодный фестиваль «Бесскальная депрессия» (скалодром «Искра», ул. Худякова, 12, к. 1)
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12:15 Челябинск – Творческая встреча с учениками Детской школы искусств №5 (Дом «Аквариум», парк «Металлург» им. О.И. Тищенко)
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13:00 Челябинск – Встреча с художником Леной Борисовой в рамках выставки «108 девушек думают о жизни...» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс Елены Плаксиной по валянию «Эх, варежки!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Торжественное закрытие Всероссийской зимней Универсиады, церемония награждения победителей в керлинге (ледовый дворец «Уральская молния»)
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14:00 Челябинск – Интеллектуальная викторина, посвященная вселенной «Дюны», в рамках фестиваля «Дни фантастики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, зал отдела электронных ресурсов)
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16:00 Челябинск – Творческая встреча с Викторией Татур – детским писателем, автором книги «Нанозавры» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
20.03.2022, воскресенье
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11:00 Челябинск – Мастер-класс Галины Карымовой по созданию текстильной игрушки «Пасхальный кролик» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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12:00 Челябинск – День открытых дверей в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, актовый зал)
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13:00 Челябинск – Библейские чтения (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32, третий этаж, учебный класс административного здания)
21.03.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция по текущему положению рубля с финансовым советником, генеральным директором «Академии финансов и биржи», экспертом в области управления личным капиталом и инвестициями Игорем Файнманом (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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