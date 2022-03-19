В Челябинской области сохраняется высокий уровень смертности от COVID-19

За сутки на Южном Урале выявлено 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 19 марта подтверждены 311 тысяч 668 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 600 новых подтверждений (из них 43 – среди школьников).

Выписаны 1 тысяча 866 человек. ️Больных COVID-19 –12 тысяч 659 южноуральцев.

Умерли 16 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области от инфекции скончались 7 тысяч 280 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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