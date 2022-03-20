На Южном Урале потеплеет до +6 градусов

В Челябинской области закрепятся плюсовые температуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, на следующей неделе в регионе сохранятся преимущественно плюсовые температуры в дневные часы.

Так, в ночь на понедельник ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метели. Не исключены осадки и во вторник.

Температура ночью 21 марта -3, -8, в низинах – до 13 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до -1, +4 градусов.

Во вторник, согласно данным Росгидромета, прогнозируется некоторое похолодание. В ночь на 22 марта будет -6, -11 градусов, днем – от 2 градусов ниже нуля до +1 градуса.

В среду вновь начнется потепление. И хотя ночью синоптики обещают все те же -6, -11 градусов, днем в регионе потеплеет уже до 0, +4 градусов.

К пятнице же ожидается, что днем воздух прогреется до 6 градусов выше нуля. Правда, в выходные не исключено очередное похолодание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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