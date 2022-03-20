Челябинцев шокировала зеленая вода, льющаяся в озеро Смолино

В челябинском озере позеленела вода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что вода в озере Смолино приобрела ядовито-зеленый цвет, сообщили жители Ленинского района областного центра.

По словам горожан, вода химозного оттенка попадает в водоем из канализационных труб в районе пересечения улиц Новороссийской и Гагарина. В министерстве экологии Челябинской области объяснили причину внезапного изменения цвета.

«Причиной окрашивания воды в зеленый цвет является компонент «Уранин», используемый коммунальными службами для поиска и устранения утечек на трубопроводах теплосетей и в тепловых узлах, а также с целью предотвращения возможных аварий», – сообщили представители ведомства, подчеркнув, что этот компонент абсолютно безопасен.

В минэкологии напомнили, что с 15 по 20 марта АО «УСТЭК-Челябинск» совместно с МУП ЧКТС в Ленинском, Советском и Центральном районах Челябинска планировали проводить проверку тепловых и внутридомовых сетей многоквартирных домов с помощью органического красителя «Уранин».

Вода с городской теплотрассы попала в ливневую канализацию, далее – в озеро, пояснили в ведомстве. «Уранин – вещество органического происхождения, разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой и является безопасным для жизни и здоровья людей, так что какой-либо угрозы гражданам и экосистеме озера нет. Однако следует отметить, что министерством экологии региона неоднократно выдавались предписания администрации Челябинска на отвод ливневой канализации от озера Смолино», – заявили в минэкологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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