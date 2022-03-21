На трассе М-5 из-за снегопада встали фуры

На трассе М-5 на территории Челябинской области из-за снегопада образовались пробки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам водителей, проблемы начинаются от Миасса и продолжаются минимум до Усть-Катава.

«Юрюзань – Усть-Катав: фуры стоят», – пишут автомобилисты в соцсетях. «Практически сразу после Усть-Катава пробка на Челябинск».

«Каменка встала. Фуры не могут подняться». «Юрюзань, телевышка, фуры встают». «На Уреньнге стоим». «После Миасса в сторону Уфы фуры буксуют, стоим». «Навигатор Уреньгу красным показывает».

Снег в западной части области продолжается. Поэтому водителям рекомендуют объезжать перевал через Медведевку – Златоуст.

Отметим, что на текущей неделе на Южном Урале ожидается неустойчивая погода и снегопады.

Челябинск, Павел Зварзин

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